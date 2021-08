Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout n’est pas perdu pour Boubacar Kamara !

Publié le 26 août 2021 à 1h00 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club en cette fin de mercato.

Dès la fin de saison dernière, deux gros départs se sont dessinés du côté de l’Olympique de Marseille. Le premier concerne Duje Caleta-Car, qui semblait avoir la cote en Premier League, mais dont le départ s’est compliqué depuis que Sky Sports a annoncé le refus d’une offre de 17,5M€ de West Ham. L’autre candidat au départ est Boubacar Kamara, dont le contrat se termine dans moins d’un an et qui pourrait donc échapper à l’OM. En Italie, le Milan AC semblait vouloir passer à l’action pour lui, mais récemment plusieurs médias ont assuré que Kamara est devenu de l’histoire ancienne, dépassé par Yacine Adli et Tiémoué Bakayoko.

L’Atalanta n’a pas oublié Kamara