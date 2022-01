Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a vendu la mèche dans ce dossier sensible ?

Publié le 21 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara est annoncé sur le départ dès cet hiver. Et Jorge Sampaoli semble confirmer cette tendance au sujet de son jeune milieu défensif…

L’heure est au dégraissage pour l’OM ! Pablo Longoria souhaite se séparer de plusieurs éléments afin alléger sa masse salariale et récupérer un peu de liquidités, et certains joueurs ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. C’est notamment le cas de Boubacar Kamara, d’autant que le milieu défensif de l’OM arrivera en fin de contrat en juin prochain, et une vente paraît donc comme dernière chance de pouvoir récupérer un peu d’argent sur ce dossier.

« Si des choses arrivent et sont bonnes pour le joueur et le club… »