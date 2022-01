Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a réclamé son chouchou à Longoria !

Publié le 15 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

En quête d'un renfort au poste de latéral gauche, Jorge Sampaoli souhaite attirer Nicolas Tagliafico, un joueur qu'il apprécie tout particulièrement.

Il y a quelques jours, Jorge Sampaoli affichait sa volonté de voir débarquer deux joueurs défensifs d'ici la fin du mercato : « Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d'un latéral plus offensif. On s'est posé cette question. On a besoin de ces deux profils. » Le premier profil correspond à Sead Kolasinac, tandis que pour le poste de latéral gauche, le joueur recherché pour remplacer Jordan Amavi pourrait être Nicolas Tagliafico. En effet, d'après Florent Germain, Jorge Sampaoli adore le profil de son compatriote.

Sampaoli veut Tagliafico