Mercato - OM : Riolo annonce une «très bonne nouvelle»

L'OM devrait se montrer actif dans le sens des arrivées. Mais avant, le club marseillais doit penser à vendre. Et pour l'instant, il le fait bien. Après Vitinha, la formation phocéenne s'apprête à céder Iliman Ndiaye pour 20M€. Une opération saluée par Daniel Riolo sur le plateau de l'After Foot ce lundi soir.

L'OM n'a pas toujours réussi à bien vendre. Mais cet été, Pablo Longoria semble avoir appris de ses erreurs. Après avoir cédé Vitinha, le président marseillais s'apprête à acter le départ d'Iliman Ndiaye.

Ndiaye se dirige vers la Premier League

Comme le confirme La Provenc e ce mardi, le buteur sénégalais va rejoindre Everton, seulement un an après son arrivée à l'OM. Le club anglais devrait débourser près de 20M€. La formation phocéenne réalise une plus-value saluée par Daniel Riolo.

« Son départ, c'est un deal gagnant-gagnant »