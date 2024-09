Mercato - OM : Riolo annonce un renfort improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Exilé en prêt depuis deux saisons alors qu’il n’entrait plus du tout dans les plans de l’OM, Pol Lirola s’est relancé avec une remarquable performance dimanche soir sur le terrain de l’OL. Et Daniel Riolo livre les coulisses de son retour à l’OM cet été, réclamé en interne par Roberto De Zerbi.

Présent à l’OM depuis janvier 2021, Pol Lirola (27 ans) a pourtant une histoire très compliquée avec le club phocéen. L’ancien latéral droit de la Juventus Turin n’a jamais vraiment réussi à se faire une place depuis le départ de Jorge Sampaoli, et il était d’ailleurs exilé loin de l’OM depuis deux ans, enchainant des prêts peu concluants à Elche et Frosinone.

Lirola XXL contre l’OL

Mais dimanche soir, alors qu’il a remplacé Elye Wahi à la pause, Lirola a fait la différence contre l’OL en inscrivant le but égalisateur et offrant une passe décisive à Ulisses Garcia (score final 3-2). Un renouveau inattendu pour l’Espagnol, qui semblait pourtant condamné à l’OM. Mais c’était sans compter sur Roberto De Zerbi…

« De Zerbi a dit qu’il le voulait »

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a expliqué comment le coach de l’OM avait œuvré en coulisses pour faire revenir Lirola dans son effectif : « On l’avait mis à la benne à ordure. Le mec revient car il connaissait De Zerbi qui a dit qu’il voulait bien le reprendre, il se retrouve dans ce match-là et il a finition que certains attaquants n’ont même pas ! Il fait un ballon piqué et il marque », lâche Riolo sur ce renfort assez improbable.