Mercato - Real Madrid : La mèche est vendue pour l'avenir de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir passé 7 saisons du côté du PSG, Kylian Mbappé a décidé d'enfin rejoindre le Real Madrid. Libre, le capitaine de l'équipe de France s'est engagé avec les Merengue, signant à cette occasion un contrat jusqu'en 2029. Un engagement longue durée et comme annoncé en Espagne, Mbappé ne partira pas de sitôt.

Cela faisait maintenant de longues années que le Real Madrid tournait autour de Kylian Mbappé et voilà que Florentino Pérez a enfin réussi à mettre la main dessus. A 25 ans, le Français s'est engagé avec les Merengue, réalisant à cette occasion son rêve. Engagé aujourd'hui jusqu'en 2029 au Real Madrid, Kylian Mbappé entend rester un moment dans la capitale espagnole.

En pleine guerre, le PSG zappe totalement Mbappé https://t.co/Z0agVp9TL1 pic.twitter.com/fQEi1aEi2i — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

« Madrid va pouvoir compter sur lui pendant de nombreuses années »

Alors que Kylian Mbappé vient à peine de poser ses valises au Real Madrid, il ne faudrait pas s'attendre à un départ prochainement. Pour Le Quotidien du Sport, Andres Onrubia, journaliste pour AS, a confié : « Tous les fans l’adorent. Les enfants en sont dingues. Tout le monde le réclame. Madrid va pouvoir compter sur lui pendant de nombreuses années ».

« C’est un mariage parfait »

« Alors qu’on pensait l’histoire terminée avant même de commencer, elle démarre de la plus belle des façons. Aujourd’hui, un seul but de Mbappé fait le tour du monde sous le maillot du Real Madrid. C’est le club le plus suivi de la planète. C’est un mariage parfait », a ajouté Onrubia. Kylian Mbappé et le Real Madrid, ce serait donc parti pour durer...