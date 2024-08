Mercato - OM : Riolo annonce deux nouveaux départs !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le ménage se poursuit. D’ici la fin du mercato estival, l’OM espère se séparer de nombreux éléments, placés dans le loft. On le sait, Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Samuel Gigot ne rentrent pas dans les plans de Roberto de Zerbi et sont invités à trouver une nouvelle équipe. Deux autres joueurs sont aussi poussés vers la sortie selon les informations de Daniel Riolo.

L’OM va profiter du mercato estival pour dégraisser son effectif. Surtout après les nombreux transferts enregistrés par le club marseillais depuis l’arrivée de Roberto de Zerbi. Plusieurs joueurs ont été renvoyés vers l’équipe réserve de Jean-Pierre Papin en attendant leur transfert. C’est le cas de Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Pau Lopez, mais aussi Emran Soglo.

Le coup de gueule de Riolo

Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo a donné son avis sur le traitement réservé aux bannis. « J’ai du mal à me faire un vrai avis. Ça nous renvoie une image très dure du milieu. Regardez, Chancel Mbemba qui était vu un peu comme un héros la saison dernière ou Jordan Veretout qui était un vrai soldat et qui avait une attitude exemplaire. Deux gars qui ont toujours répondu présent, je trouve que la façon dont on se comporte avec eux est un peu dure. Tu peux passer de héros à bidon. » a confié le consultant au micro de RMC.

L'OM prépare deux nouveaux transferts

Au cours de son intervention, Riolo a confirmé deux autres départs. Selon lui, l’OM a invité Azzedine Ounahi et Amine Harit à trouver une nouvelle équipe. Roberto de Zerbi ne compte pas sur les deux internationaux marocains. Selon les dernières informations, Harit aurait été contacté par le Zénit Saint-Pétersbourg, mais cette destination ne l’attire pas. Riolo a évoqué aussi le cas de Geoffrey Kondogbia. L’OM est hésitant sur son cas, alors que De Zerbi pourrait changer d’avis et décider de le conserver la saison prochaine. Affaire à suivre…