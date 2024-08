Mercato - OM : Il lâche une étonnante confidence sur sa signature à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les nombreuses recrues bouclées par l’OM lors de ce mercato estival, on retrouve notamment le nom de Valentin Carboni. Le milieu de terrain argentin a rejoint Marseille en provenance de l’Inter Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Joueur de l’OM, Carboni a fait savoir qu’il avait fait son choix notamment en raison de la ressemblance entre l’ambiance sur la Canebière et en Argentine.

Prêté la saison dernière par l’Inter Milan à Monza, Valentin Carboni va cette fois passer la saison du côté de la France. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, le milieu de terrain argentin a posé ses valises à l’OM, rejoignant l’effectif de Roberto De Zerbi sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un choix de carrière sur lequel est revenu le principal intéressé.

« Oui la ressemblance entre Marseille et l’Argentine m’a conforté dans mon choix »

Interrogé par les médias de l’OM, Valentin Carboni a fait une confidence pour le moins étonnante sur sa décision de venir à Marseille. Le joueur de Roberto De Zerbi a alors confié : « Oui la ressemblance entre Marseille et l’Argentine m’a conforté dans mon choix parce que pour moi il est important de pouvoir ressentir l’amour et la passion des supporters sur tous les matchs. Cela te pousse à tout donner sur le terrain et je sais que ls supporters occupent une place essentielle dans ce club ».

« C’est une belle opportunité dans une très grande équipe »

« Etre ici, ce sont de très bonnes sensations, c’est une belle opportunité dans une très grande équipe avec les supporters qui vivent le football avec beaucoup de passion. Je suis très heureux d’être ici et de pouvoir jouer pour ce grand club. (…) Je sais que c’est un grand club qui a gagné beaucoup de titres avec notamment la Ligue des Champions. Ils ont des supporters incroyables avec un stade plein à chaque match et j’ai hâte de découvrir tout ça », a également confié Valentin Carboni.