Mercato - PSG : Un joueur refuse son transfert

Après avoir offert Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Willian Pacho à Luis Enrique, Luis Campos voudrait finaliser le départ de Presnel Kimpembe lors de ce mercato estival. Toutefois, l'international français ne l'entendrait pas de cette oreille. En effet, Presnel Kimpembe voudrait rester au PSG pour essayer de gagner sa place la saison prochaine.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe pourrait faire ses adieux au Parc des Princes avant la fin de ce mercato estival. Selon les informations du Parisien, divulguées ce samedi matin, Luis Campos voudrait offrir le défenseur de 28 ans à un autre club.

Kimpembe veut rester au PSG

En seulement un an, Luis Campos a offert trois nouveaux défenseurs centraux gauchers à Luis Enrique : Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Willian Pacho. Ce qui pourrait provoquer le départ de Presnel Kimpembe. En effet, comme révélé par Le Parisien, le conseiller football du PSG souhaiterait boucler le transfert de son numéro 3 cet été. Toutefois, Luis Campos n'aurait pas encore fait passer le message à Presnel Kimpembe. Mais quelle est la position du joueur ?

Kimpembe compte se battre pour sa place

D'après les indiscrétions du Parisien, Presnel Kimpembe n'aurait d'yeux que pour le PSG. En effet, il voudrait rester à Paris et se battre pour sa place la saison prochaine, et ce, même s'il est conscient qu'il part de loin. Si des observateurs et des proches de Presnel Kimpembe ont noté des similitudes techniques avec Willian Pacho, l'international français ne serait pas démotivé pour autant ; ayant des capacités de résilience au-dessus de la moyenne. Reste à savoir si le défenseur de 28 ans réussira à convaincre Luis Campos de le conserver, et à Luis Enrique de lui donner sa chance au PSG en 2024-2025. La tâche s'annonce rude, puisque Presnel Kimpembe n'a pas joué depuis plus de 17 mois, et ce, à cause d'une rupture du tendon d'Achille l'ayant contraint à se faire opérer à deux reprises.