Mercato : Il signe au FC Nantes après les Jeux Olympiques

Ce vendredi, les Jeux Olympiques se sont terminés pour l’équipe de France de Thierry Henry avec malheureusement une défaite en finale. Avec sa médaille d’argent autour du cou, Johann Lepenant ne devrait d’ailleurs pas retourner à l’OL suite à cette compétition. En effet, les JO à peine finis, le milieu de terrain s’envole pour le FC Nantes.

Avec ces Jeux Olympiques en pleine période de mercato, plusieurs transferts étaient retardés et remis à plus tard. Mais voilà que la compétition est désormais terminée et suite au sacre de l’Espagne face à la France, différents dossiers vont s’accélérer. On peut bien évidemment à Désiré Doué, en instance de départ à Rennes. Et il en est de même pour Johann Lepenant, qui s’apprête à quitter l’OL.

Lepenant arrive au FC Nantes

Présent aux Jeux Olympiques avec la France, Johann Lepenant s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, le milieu de terrain de l’OL va rejoindre le FC Nantes pour la saison à venir. Selon les informations de L’Equipe, Lepenant serait même arrivé au centre d’entraînement des Canaris ce samedi matin et il devrait même jouer avec l’équipe d’Antoine Kombouaré ce dimanche contre Crystal Palace.

Un prêt avec option d’achat

A 21 ans, Johann Lepenant va donc porter le maillot du FC Nantes pour la saison qui arrive. Comme le rappelle le quotidien sportif, le joueur de l’OL va être prêté chez les Canaris, qui disposeront d’une option d’achat. Pour acheter Lepenant, il faudra alors débourser 2,5M€.