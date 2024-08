Mercato : L’OM recrute Greenwood et plombe le PSG ?

Axel Cornic

Au cours de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a bouclé plusieurs recrues importantes pour Roberto De Zerbi, mais il y en a une qui a tout particulièrement fait parler. Il s‘agit de Mason Greenwood, dont les problèmes avec la justice n’ont visiblement pas gêné les dirigeants marseillais, qui avec ce transfert pourraient d’ailleurs mettre des bâtons dans les roues du grand rival du Paris Saint-Germain.

Après une saison catastrophique et sans aucune compétition européenne, on pensait que l’OM allait galérer à l’intersaison. Il n’en a été rien et c’est en grande partie grâce à l’aura de Roberto De Zerbi, qui semble avoir attiré plusieurs recrues depuis le début du mercato.

L’OM mise sur Greenwood

C’est le cas de Mason Greenwood, qui avait pourtant des plus grosses options pour rebondir après son prêt concluant à Getafe. L’ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce à cause d’une affaire de violences conjugales a rejoint l’OM contre une indemnité assez importante de 30M€ et devrait sans aucun doute être l’une des armes offensives de Roberto De Zerbi.

La Lazio veut se rattraper avec Cherki

Mais avec ce transfert, l’OM pourrait bien avoir compliqué les plans du PSG ! D’après les informations de TMW, agacés par l’échec sur Greenwood les dirigeants de la Lazio auraient décider de se rattraper en jetant leur dévolu sur Rayan Cherki. Or, celui qui va quitter l’OL comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com plaît beaucoup du côté de Paris, surtout en ce qui concerne Luis Campos.