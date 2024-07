Mercato - OM : Premier clash pour De Zerbi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité offensive de l’OM en cette période de mercato estival, Mason Greenwood semble pourtant faire l’objet d’un gros désaccord en interne en raison de ses problèmes de justice. Roberto De Zerbi est déjà disposé à l’accueillir, mais de son côté, Pablo Longoria apparaît plus réticent.

Mason Greenwood (22 ans) finira-t-il par débarquer à l’OM cet été ? L’attaquant anglais de Manchester United a fait l’objet de graves accusations pour avoir battu son ex-compagne, et ce sont justement ces polémiques qui semblent diviser au sein du club phocéen. Lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouvel entraîneur de l’OM mardi, Roberto De Zerbi n’a pas semblé très gêné par la polémique.

« Peu importe le joueur, une fois qu'il signe il devient un de mes enfants »

« Pour l'instant, il n'a pas été recruté, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Ce que je peux dire, c'est que c'est un champion de niveau international. Je ne connais pas son passé exact, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Honnêtement, je n'aime pas m'immiscer dans la vie privée des joueurs. Voilà, je n'ai rien à dire à ce sujet. La seule chose que je peux vous dire, c'est que peu importe le joueur, une fois qu'il signe dans le club où je travaille, il devient comme un de mes enfants », a lâché De Zerbi, qui valide donc la piste Greenwood malgré les polémiques. Mais ce n’est pas le cas du président de l’OM, Pablo Longoria.

Longoria n’a pas l’air chaud pour Greenwood…

« Je n'aime pas parler des cas individuels. On doit parler des valeurs que doit véhiculer le football et l'OM. Je vois beaucoup de questions sur les valeurs du football. Ce qui est vrai c'est que depuis un an et demi, on a mis un des plus gros programmes sociaux à l'intérieur d'un club, 13e Homme, c'était mon idée. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le joueur qui vient à l'OM doit partager les valeurs du club. L'OM est un vecteur de société, d'unité, il n'y a pas de religion. C'est ce que je souhaite, que tout le monde aille vers l'unité, avec des bonnes valeurs et des bonnes personnes », indique Longoria. Clash en vue avec De Zerbi si le président de l’OM refuse de faire signer Greenwood ?