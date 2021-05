Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle menace de taille pour la succession de Thauvin !

Publié le 30 mai 2021 à 7h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM est en concurrence avec l'OL pour Jeremie Boga. En plus du club rhodanien, l'Atalanta pourrait également mettre des bâtons dans les roues de Pablo Longoria pour le buteur de Sassuolo.

Après trois saisons à Sassuolo, Jeremie Boga a annoncé clairement qu'il voulait partir. En quête d'un nouveau buteur, l'OM est bien décidé à profiter de la situation. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria s'intéresse de près à Jeremie Boga et souhaite le recruter lors du prochain mercato estival. Alors que l'attaquant de Sassuolo privilégie un départ à l'OM, le président marseillais doit tout de même se méfier de plusieurs clubs sur ce dossier. En plus de l'OL, le Shakhtar Donetsk et l'Atalanta seraient également sur les traces de Jeremie Boga. Et le club italien aurait déjà tout prévu pour rafler la mise.

L'Atalanta à l'affût pour Jeremie Boga ?