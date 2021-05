Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur d’Unai Emery voulait venir à l’OM !

Publié le 30 mai 2021 à 4h00 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain cet été, l’OM était visiblement proche de s’offrir un joueur de Villarreal.

Avec le départ annoncé de Boubacar Kamara, l’OM va avoir besoin de renforcer son milieu de terrain cet été. Alors que Pablo Longoria travaille d’arrache-pied sur l’arrivée de Gerson, le joueur de Flamengo ne devrait pas être le seul renfort dans ce secteur. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, Matteo Guendouzi est également proche de poser ses valises à l’OM. Cependant, le joueur d’Arsenal n’était semble-t-il pas la première idée des Phocéens.

C’était presque fait avec Coquelin !