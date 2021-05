Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La piste Zidane est déjà validée pour remplacer Pochettino !

Publié le 30 mai 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que Mauricio Pochettino envisagerait de quitter le PSG pour retourner à Tottenham, le nom de Zinedine Zidane est évoqué pour lui succéder. Un ancien joueur du club francilien semble déjà emballé à l’idée de voir débarquer l’ancien entraîneur du Real Madrid…

Le marché des entraîneurs est en pleine ébullition ! Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Zinedine Zidane, Christophe Galtier… Beaucoup de changements de coachs sont en cours, et Mauricio Pochettino pourrait ne pas faire exception à la règle. L’entraîneur du PSG serait en effet en discussion avec Tottenham pour un retour en Premier League, ce qui obligerait donc par la suite Leonardo à aller chercher un nouveau technicien. Et pourquoi pas Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en fin de semaine ? Eric Rabesandratana, l’ancien défenseur du PSG, livre son point de vue à ce sujet sur les ondes de Radio France Bleu .

« C’est quand même bien Zidane… »