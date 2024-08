Mercato - OM : Mensonge révélé pour le chouchou de Roberto De Zerbi

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Robert De Zerbi, un grand nombre de joueurs a été évoqué à l’Olympique de Marseille et si certains sont arrivées... d’autres non ! C’est le cas de Manuel Locatelli, que le nouveau coach marseillais a bien connu lorsqu’il dirigeait Sassuolo et qui évolue actuellement du côté de la Juventus.

Réputé pour le football spectaculaire qu’il fait pratiquer à ses équipes, Roberto De Zerbi pourrait bien être le plus gros coup de Pablo Longoria. Mais pour cela, il doit avoir les joueurs nécessaires pour appliquer ses idées et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OM lui donne les moyens de ses ambitions.

L’OM dépense sur le mercato

Ce sont au total plus de 55M€ qui ont été dépensée depuis le début du mercato estival, avec pas moins de sept recrues. La plus notable est évidemment Mason Greenwood, dont le transfert a fait polémique mais qui a surtout couté 30M€, soit le troisième plus gros montant dépensé par l’OM dans son histoire derrière Dimitri Payet et Vitinha.

Aucune confirmation pour Locatelli

Mais cet été, nous avons également eu droit à quelques flops de mercato et cela semble bien être le cas de Manuel Locatelli. Il Corriere dello Sport assure en effet qu’il n’aurait jamais été question d’un départ du milieu de terrain de la Juventus, puisqu’il est très apprécié par Thiago Motta. Il n’y aurait d’ailleurs eu aucune confirmation concernant une éventuelle piste OM, tout comme pour un départ en Angleterre.