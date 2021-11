Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait tout perdre pour cette piste de longue date !

Publié le 12 novembre 2021 à 21h10 par A.C.

En fin de contrat à Sassuolo, Jérémie Boga n’a jamais été oublié par Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille.

Les routes du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille pourraient se croiser sur le marché des transferts. Le 5 juillet dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria suit de près Jérémie Boga, natif de Marseille et très performant avec Sassuolo. Le président de l’OM n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque la presse italienne assure que le Napoli souhaiterait boucler rapidement l’arrivée de Boga, afin de notamment pallier l’éventuel départ du capitaine Lorenzo Insigne... dont le contrat se termine en juin prochain et qui est pisté par le PSG !

Boga, c’est du sérieux pour le Napoli