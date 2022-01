Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tranché pour l’avenir de Luis Henrique !

Publié le 24 janvier 2022 à 19h10 par T.M.

Alors que Luis Henrique n’aurait pas la tête à un départ de l’OM, Pablo Longoria n’aurait également pas l’intention de lâcher le Brésilien.

Pour le moment, le pari de l’OM avec Luis Henrique est loin d’être payant. En effet, le Brésilien n’est pas à la hauteur des attentes placées en lui à son arrivée. Une situation complexe qui ne pousserait toutefois pas le principal intéressé à s’en aller. Pour Footmercato , le clan Luis Henrique a expliqué que le Marseillais n’a pas l’intention de partir, alors qu’il souhaiterait notamment suivre la trajectoire de Vinicius Jr, qui brille aujourd’hui au Real Madrid après avoir été en difficulté.

Longoria a confiance…