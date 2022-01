Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique veut imiter une star du Real Madrid pour son avenir !

Publié le 24 janvier 2022 à 15h45 par T.M.

Bien qu’il ne soit pas dans la meilleure des situations à l’OM, Luis Henrique n’aurait pas vraiment envie de quitter la Canebière.

A l’été 2020, l’OM a tenté le pari d’aller chercher Luis Henrique au Brésil. Annoncé comme l’un des grands espoirs du football brésilien, l’ailier peine toutefois à confirmer les attentes placées en lui. Pour autant, sur la Canebière, on est encore patient avec le joueur de Jorge Sampaoli. En effet, dernièrement, Pablo Longoria avait envoyé un message fort concernant l’avenir de Luis Henrique, lâchant : « C'est vrai que la situation de Luis Henrique peut ouvrir à des discussions. Mais il a besoin de jouer et je pense qu'il a la possibilité de le faire ici ».

L’exemple Vinicius Jr !