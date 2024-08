Mercato - OM : Longoria a tenté un coup de poker

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi 7 août, l'OM a officialisé la prolongation d'Enzo Sternal, désormais sous contrat jusqu'en 2027. En parallèle, le club phocéen a également négocié avec Darry Bakola et Yanis Sellami, deux dossiers qui n'ont pas encore abouti. Souhaitant absolument conserver ses pépites, le club phocéen s'est donc activé pour arriver à ses fins. Et pour réussir son entreprise, Pablo Longoria n'a pas hésité à tenter un coup de poker. Explications.

Du côté de l'OM, le centre de formation a été l'un des gros points noirs des dernières années. En effet, le club phocéen avait réussi à faire éclore peu de talents. Il y a eu Maxime Lopez ou Boubacar Kamara, mais c'est tout... La tendance est en train de s'inverser. Avec la victoire de l'OM en Coupe Gambardella, une génération dorée arrive à Marseille avec notamment des talents comme Enzo Sternal et Darryl Bakola. Des joueurs qu'on espère d'ailleurs conserver sur la Canebière.

Mercato : L'OM lâche une fortune pour signer un crack https://t.co/blh0Y4IPKr pic.twitter.com/Qa2mN1aaCt — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

La stratégie de l'OM

Cela fait maintenant plusieurs mois que l'OM tente de réguler les situations d'Enzo Sternal, Darry Bakola et Yanis Sellami, eux qui avaient un contrat jusqu'en 2025 avec le club phocéen. Comme le rapporte La Provence, à Marseille, on aurait alors été très clair avec eux début juillet : s'ils ne signent pas un nouveau contrat, ils ne joueront plus avec le groupe de Roberto De Zerbi. Un message que l'OM aurait transmis par l'intermédiaire de deux dirigeants directement aux joueurs concernés. De cette façon, sans passer par les gens de Sternal, Bakola et Sellami, Pablo Longoria espérait avoir un plus grand impact auprès des joueurs concernés pour qu'ils aillent ensuite faire pression sur leur entourage pour signer un contrat.

Sternal a prolongé

La stratégie a semble-t-il fonctionné avec Enzo Sternal. En effet, le crack de l'OM a prolongé jusqu'en 2027. « C'est une fierté pour moi et je suis heureux de continuer l'aventure à l’OM. Le projet du club dans son intégralité avec notamment l'arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision. Roberto De Zerbi est un entraîneur qui est connu pour faire confiance aux jeunes joueurs. C'est un coach rigoureux, expérimenté, qui a fait de nombreux clubs et nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui à l'OM. Il va pouvoir nous apporter son expérience et nous apprendre ce qu'est le monde du football de haut niveau à nous les plus jeunes. J'ai seulement 17 ans, il faut que je continue de travailler, que je garde bien la tête sur les épaules, car l'objectif c'est de progresser et de grappiller le plus de temps de jeu possible », a lâché Sternal après sa signature. En revanche, pour ce qui est de Darryl Bakola, on se dirigerait davantage vers un départ de l'OM cet été...