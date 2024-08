Mercato - OM : L’offre de 20M€ qui va tout changer ?

Thomas Bourseau

Arsenal est confronté à un beau dilemme ces derniers temps. En passe de se séparer d’Emile Smith-Rowe qui s’en va à Fulham, les Gunners seraient prêts à vendre un autre joueur formé au club : Eddie Nketiah. Le buteur de 25 ans aurait accepté de signer un contrat de cinq ans à l’OM qui aurait proposé une offre de 20M€, certes lointaine mais qui se rapproche des attentes d’Arsenal.

L’Olympique de Marseille se doit de trouver un remplaçant à Pierre-Emerick Aubameyang qui a pris la décision d’accepter le pont d’or proposé par Al-Qadsiah. Le meilleur buteur de la saison dernière de l’OM a plié bagage pour l’Arabie saoudite. Et quand bien même Mason Greenwood a débarqué de Manchester United pour un transfert qui pourrait rapporter 31,6M€ aux Red Devils si tous les bonus venaient à être atteints, l’OM cherche un autre attaquant.

L’OM propose une offre d’environ 20M€ à Arsenal

Cela fait quelque temps désormais que le nom d’Eddie Nketiah est lié à l’Olympique de Marseille. Toutefois, malgré un rapprochement concret entre le comité directeur olympien présidé par Pablo Longoria et l’attaquant anglais de 25 ans, les 35M€ réclamés par Arsenal a grandement compliqué les discussions dernièrement. Cependant, il se pourrait que tout soit en passe de changer. The Athletic a confié ces dernières heures par le biais de son journaliste David Ornstein que l’Olympique de Marseille aurait proposé une offre de 16,8M£, soit une proposition avoisinant les 20M€. Une indemnité de transfert lointaine des 35M€ attendus par Arsenal, mais qui pourrait faire avancer les négociations dans le bon sens.

Eddie Nketiah a dit oui pour un contrat de cinq ans à l’OM

The Athletic ne s’arrête pas à cela et apporte un complément d’information important pour la suite du dossier Eddie Nketiah. Selon le média britannique, l’attaquant formé à Arsenal aurait d’ores et déjà trouvé un terrain pour y signer un contrat de quatre saisons, qui ferait alors de lui l’avant-centre de l’OM jusqu’en 2029. Reste à savoir si l’Anglais viendra à Marseille pour évoluer sous la houlette de Roberto De Zerbi et aux côtés de son compatriote Mason Greenwood à présent.