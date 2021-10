Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Leonardo et le PSG peuvent relancer le feuilleton Milik !

Publié le 7 octobre 2021 à 21h10 par A.C.

Annoncé sur le départ en fin de saison dernière, Arkadiusz Milik pourrait faire à nouveau parler de lui au cours des prochains mois.

Après six mois aboutis, Arkadiusz Milik aurait pu quitter l’Olympique de Marseille. Plusieurs clubs étaient sur les traces de l’attaquant polonais... qui s’est finalement blessé juste avant l’Euro et a donc raté la compétition. D’après les révélations de L’Équipe , c’est justement cette blessure qui aurait sauvé l’OM, puisque Milik aurait été obligé de revoir ses plans pour son avenir. En Italie, on ne semble toutefois pas avoir totalement oublié l’ancien attaquant du Napoli !

La Fiorentina prête à miser sur Milik pour remplacer Vlahović