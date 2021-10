Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leandro Paredes dévoile les coulisses de l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 7 octobre 2021 à 19h30 par A.M.

Ravi d'avoir retrouvé son ami au PSG cet été, Leandro Paredes lâche ses vérités sur l'arrivée de Lionel Messi à Paris, mais également sur son intégration.

Cet été, Lionel Messi a vécu un sacré changement dans sa carrière. En effet, pour la première fois, l'international argentin portera un maillot différent de celui du FC Barcelone en club. Incapable de conserver sa star, le Barça a vu filer Lionel Messi qui s'est engagé au PSG pour deux saisons et une en option. Malgré le bouleversement que cela représente pour La Pulga , le sextuple Ballon d'Or ne débarque pas pour autant en terre inconnue. Et pour cause, au sein du vestiaire parisien, il a retrouvé de nombreux amis. Lionel Messi a en effet évolué avec Neymar et Rafinha au Barça, mais également avec Mauro Icardi, Angel Di Maria et Leandro Paredes en sélection. Ce dernier est d'ailleurs enchanté de retrouver le numéro 10 de l'Albiceleste au PSG, ce qu'il pensait impossible.

«Je suis content d’accueillir Leo qui pour nous, est quelqu’un de très important»