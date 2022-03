Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme coup de bluff de ce prétendant de Kamara !

Publié le 25 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Bien que le président Enrique Cerezo ait dernièrement fait part du fait de n’absolument pas savoir qui était Boubacar Kamara, le milieu défensif de l’OM serait bien dans les petits papiers de l’Atletico de Madrid.

Formé à l’OM, Boubacar Kamara devrait plier bagage à la prochaine intersaison, soit au moment de l’expiration de son contrat. Certes, l’international espoir français semble disposer de touches en Angleterre et en Italie. Néanmoins, c’est vers l’Espagne que Kamara pourrait se diriger cet été puisque l’Atletico de Madrid pousserait en coulisse, bien que son président Enrique Cerezo ait lâché ce surprenant message dernièrement à EFE . « Je ne sais même pas qui est (Boubacar) Kamara pour le moment. Si son arrivée est bouclée ? Nous avons une magnifique et merveilleuse équipe technique qui sait très bien ce qu'elle fait et comment elle doit le faire ».

Le président de l’Atletico aurait simplement brouillé les pistes pour Kamara !