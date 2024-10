Mercato - OM : Le transfert d’un buteur garanti en 2025 ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté depuis son transfert à l'OM pour 25M€ cet été, Elye Wahi n'est pas encore le grand buteur qui était tant attendu au sein du club phocéen. Daniel Riolo se montre d'ailleurs très critique à l'égard de l'ancien joueur de Montpellier et du RC Lens, annonçant d'ailleurs au passage qu'il devrait être encore transféré et quitter l'OM à l'été 2025.

Auteur de seulement 1 but en Ligue 1 depuis son arrivée à l'OM, Elye Wahi (21 ans) parviendra-t-il à inverser la tendance dans les mois à venir et à devenir le grand attaquant tant espéré ? Il faut dire que la direction de l'OM a déboursé plus de 25M€ pour le faire venir du RC Lens, et pour l'instant, l'international espoirs français ne répond pas aux attentes sur le terrain.

« Il est est au fond du seau »

Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo s'est montré très critique envers Elye Wahi et ses performances à l'OM : « Le 9, c’est l’histoire de l’OM depuis des années. On oublie toujours Aubameyang et Sanchez. Wahi est au fond du seau complet. Et puis Maupay était là pour dire, Wahi t’es pas à ta place, je vais te la prendre », estime l'éditorialiste, qui annonce même un transfert et un départ de l'OM dès l'été 20256 pour Wahi.

« Mayence 20M€, ça peut partir »

« Wahi, il peut faire la saison qu’il a l’air de faire. Bundesliga fin de saison, Mayence 20M€, ça peut partir. Francfort ou un truc comme ça, ça peut partir. Ce n’est pas quelqu’un qui me paraît être mentalement assez fort pour relever la tête », poursuit Riolo. Reste à savoir si ce scénario se précisera...