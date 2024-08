Mercato - OM : Le transfert de l'été déchaine l'Angleterre

Arnaud De Kanel

C'est incontestablement le transfert de l'été du côté de l'OM. Espoir déchu du football anglais, Mason Greenwood n'a rien perdu de son talent. Excellent pour ses débuts en Ligue 1, l'attaquant anglais recruté pour 26M€ en provenance de Manchester United fait les gros titres outre-Manche ce dimanche.

Après les critiques, les louanges s'enchainent au sujet de Mason Greenwood. « Pour revenir sur Greenwood, c’est un joueur d’un niveau extraordinaire. Je suis content qu’il ait marqué, comme ça il sera moins la cible des polémiques », confiait notamment son coach Roberto De Zerbi en conférence de presse samedi. Car oui, la recrue phare de l'été a fait forte impression pour ses débuts à l'OM en étant impliqué sur les cinq buts de son équipe.

Débuts tonitruants pour Greenwood à l'OM

A Marseille, le vestiaire est déjà conquis, à l'image de Valentin Rongier. « Je pense que son match en dit long ce soir. On connaît tous sa qualité de footballeur. Ce soir, il a montré sa qualité, c'est un joueur qui va énormément nous apporter, qui est capable de faire des différences tout seul. Donc, on est très contents et on espère qu'on va continuer comme ça », confiait le milieu de terrain de l'OM que l'on avait plus vu sur les pelouses depuis novembre dernier. La prestation XXL de Mason Greenwood a résonné jusqu'en Angleterre.

L'Angleterre réagit aux débuts de Greenwood

A Manchester premièrement où l'ex-enfant prodige continue de faire parler de lui. « Mason Greenwood envoie un message clair après son départ de Man United avec un impact immédiat à Marseille. L’ancien attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, a connu des débuts réussis à Marseille, en Ligue 1 », écrit le Manchester Evening News. « Un excellent début de vie en France », pour Mason Greenwood selon GOAL alors que certains supporters des Red Devils commencent déjà à le regretter. « Greenwood devrait revenir ! », « Quel but, mec, il me manque », ont écrit des fans de Manchester United, rapportés par The Sun, sur les réseaux sociaux.