Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur d’André Villas-Boas, c’est lui ?

Publié le 16 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Ayant finalement fait le choix d’honorer sa dernière année de contrat à l’OM, André Villas-Boas devrait partir à l’été 2021. Il faudra alors trouver un remplaçant. Et si c’était Christophe Galtier ?

Malgré le départ d’Andoni Zubizarreta, à qui il avait lié son avenir à l’OM, André Villas-Boas est finalement revenu sur sa décision, faisant le choix de rester pour la saison prochaine. Toutefois, cet exercice 2020-2021 devrait être le dernier pour le Portugais sur la Canebière. « Si on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon », lâchait ainsi dernièrement Villas-Boas. Pour le Special Two, la date de son départ semble donc actée. Pour Jacques-Henri Eyraud, le problème de la succession de l’entraîneur de l’OM ne serait donc repoussé que d’un an.

« J’aimerais entraîner Marseille. Mais… »