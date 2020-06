Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M’Baye Niang, l’objet de toutes les convoitises ?

Publié le 15 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans les petits papiers de l’OM, M’Baye Niang est dans le viseur de l’AS Monaco, de Tottenham et d’un club qatari. De quoi pimenter ce dossier…

M’Baye Niang pourrait quitter le Stade Rennais cet été. Bien qu’il ait été transféré lors du dernier mercato estival, l’attaquant français figure sur la short-list de l’OM. Certes, aucune offre ni contact sérieux n’est à signaler pour le moment, mais son profil a été validé par André Villas-Boas. Néanmoins, le club phocéen n’est pas seul dans la course à la signature de Niang en marge de l’ouverture du mercato estival.

L’ASM et un club qatari dans le coup pour M’Baye Niang