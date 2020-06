Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Paul Pogba, c’est terminé !

Publié le 15 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid et de la Juventus, Paul Pogba ne devrait pas bouger cet été et de ce fait entrer dans sa dernière année de contrat avec Manchester United.

C’est un véritable marronnier. À l’approche de chaque mercato estival, Paul Pogba anime l’actualité des transferts. Cet été, il ne restera qu’une saison sur le contrat du Français à Manchester United. Ce serait le moment adéquat pour Manchester de vendre sa star et pour le clan Pogba de trouver un nouveau challenge. Néanmoins, à cause de la réalité économique actuelle, son transfert pourrait ne pas avoir lieu bien que le Real Madrid et la Juventus essaient de tirer leur épingle du jeu comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ces derniers temps. Mais pour Adnan Januzaj qui se dit proche de Pogba, ce dossier est déjà bouclé.

« Je pense qu'il va rester »