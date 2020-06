Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier lâche une bombe sur une arrivée à Marseille !

Publié le 14 juin 2020 à 21h00 par La rédaction

Christophe Galtier, actuel coach du LOSC, a confié ce dimanche qu'il aimerait entraîner l'Olympique de Marseille à l'avenir, mais cela n'est pas d'actualité.

Si André Villas-Boas venait à quitter l’Olympique de Marseille l'été prochain, il semblerait que le favori de Jacques-Henri Eyraud pour remplacer le Portugais soit Christophe Galtier. Après une première saison délicate sur le banc lillois lors de l’exercice 2017/2018, Christophe Galtier ne cesse d’impressionner dans le Nord de la France. Le LOSC a retrouvé la Ligue des Champions la saison dernière après avoir terminé solide second de Ligue 1 avant l’été 2019. Christophe Galtier s’impose comme l'un des meilleurs entraîneurs du championnat français. De quoi intéresser l’OM, et le principal intéressé n'a pas caché son souhait de débarquer du côté de la Canebière à l'avenir.

« J’aimerais entraîner Marseille »