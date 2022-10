Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt sauvé par… le PSG ?

Publié le 10 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Depuis un an et demi, il est sujet d'une éventuelle vente de l'OM. Les principaux intéressés seraient les Saoudiens, mais ils auraient finalement rebroussé chemin par peur du Qatar et du projet trop avancé au PSG. Ils se sont donc tournés vers Newcastle et Frank McCourt peut remercier le PSG, son projet a été sauvé.

Le sujet de la vente de l'OM revient fréquemment sur les réseaux sociaux sans fondement particulier. A cette question, l'économiste du sport Pierre Rondeau a répondu en admettant que les Saoudiens n'ont jamais pensé au rachat de l'OM à cause de la puissance trop établie du PSG sur la scène nationale. Par peur de se ridiculiser face à l'ennemi juré, ils se sont tournés vers l'Angleterre et Newcastle.

Mercato - OM : Vente, Vézirian... Face aux rumeurs, il s'agace https://t.co/Sy3hs0wnmz pic.twitter.com/2m2fJTF8Lm — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Le Qatar a effrayé les Saoudiens

Si Frank McCourt est encore propriétaire de l'OM, il peut remercier le PSG. En effet, une offre de rachat aurait rebattu toutes les cartes mais celle-ci ne s'est jamais présentée et on sait désormais pourquoi. « Il est connu que l’Arabie Saoudite et le Qatar sont deux frères ennemis qui se détestent. Littéralement, il y a eu des boycotts et des menaces. C’est pour ça qu’ils ont même au fond d’eux, en terme de stratégie pour investir dans le football, ils ne voulaient pas aller à Marseille. S’ils avaient dû vraiment réfléchir, dialoguer, discuter, sur une probable vente et rachat de l’Olympique de Marseille, ce qui n’est jamais arrivé. Mais s’ils avaient dû y réfléchir, ils ne pouvaient pas prendre le risque, vis-à-vis du Qatar qui est vraiment leur pire ennemi, perdre pendant 5 ans avant de pouvoir s’installer dans la durée et devenir un club compétitif » a expliqué Pierre Rondeau sur les ondes de RMC .

Adieu l'OM, direction Newcastle