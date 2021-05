Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le premier gros coup de Jorge Sampaoli se précise !

Publié le 20 mai 2021 à 22h45 par T.M.

Ce jeudi, une nouvelle réunion s’est tenue entre l’OM et Flamengo pour le transfert de Gerson. Et visiblement, cela sentirait bon pour les Phocéens.

Alors que le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, l’OM avance déjà ses pions pour acter des renforts. Et depuis quelques jours, un nom retient toute l’attention : Gerson. A 23 ans, le milieu de terrain de Flamengo est réclamé par Jorge Sampaoli, qui a pu le voir de très près quand il entraînait l’Atlético Mineiro. Désormais, il voudrait l’avoir sous ses ordres à l’OM et pour cela, comme le10sport.com vous l’a révélé, deux offres, à hauteur de 24M€ et 26M€, ont été formulées. Mais alors que Flamengo espère 30M€, les discussions se poursuivent en coulisse.

Gerson proche de l'OM !