Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet, Thauvin... Un énorme coup de balai est réclamé après l'humiliation en Coupe !

Publié le 9 mars 2021 à 0h00 par La rédaction

L’OM a suscité l’indignation de ses supporters après l’élimination en Coupe de France face à Canet-en-Roussillon ce dimanche (2-1). Une défaite honteuse pour Mathieu Valbuena qui a dressé un constat accablant sur l’effectif phocéen.

L’OM traverse une grande crise sur le plan sportif. Marseille s’est incliné ce dimanche en Coupe de France face à Canet-en-Roussillon, club de National 2. Une défaite qui a provoqué la colère et la honte des supporters de l’OM. Sur le terrain, les olympiens ont semblé être dépassés dans tous les compartiments du jeu, et cela n’avait absolument pas lieu d’être pour les fans du club phocéen. Cette élimination a beaucoup fait réagir, et certains réclament du renouveau dans l’effectif de l’OM afin d'apporter du sang neuf à Jorge Sampaoli.

« 80% de l’effectif doit partir. »