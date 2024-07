Mercato - OM : Le coup de génie de Benatia !

Thomas Bourseau

Mehdi Benatia est devenu le conseiller sportif de l’OM afin de suppléer Pablo Longoria en novembre 2023. Et cette nomination de la part du président de l’Olympique de Marseille a déjà porté ses fruits et notamment pour le transfert de Lilian Brassier. La Provence a lâché ses vérités sur le rôle primordial de Benatia dans cette opération.

En un peu plus d’un mois depuis l’ouverture du mercato estival dans l’hexagone, le comité directeur de l’OM présidé par Pablo Longoria est parvenu à nommer son nouvel entraîneur (Roberto De Zerbi), et trois recrues en les personnes d’Ismaël Koné, de Mason Greenwood ainsi que Lilian Brassier.

Brassier choisit finalement l’OM, masterclass de Benatia ?

Pour le désormais ex-défenseur central du Stade Brestois de 24 ans, ce n’était pas gagné pour l’OM. Et pour cause, quand bien même Brest a validé son billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions, le plan initial de Brassier était de rallier une formation l’étranger afin d’assouvir ses ambitions européennes. Finalement, l’OM est parvenu à inverser la tendance, sans être qualifié pour la moindre coupe d’Europe la saison prochaine et La Provence a dévoilé les coulisses de ce recrutement. Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, n’aurait pas lâché d’une semelle Lilian Brassier et sa stratégie offensive aurait incité le principal intéressé à mettre de côté ses ambitions à l’étranger pour l’OM qui s’en est tiré avec un prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire de 11M€.

«On a travaillé depuis longtemps sur ce dossier, même depuis la fin de la saison dernière»

Vendredi, avant Mason Greenwood, Lilian Brassier a été présenté à la presse comme nouveau joueur de l’OM. Et le président Pablo Longoria s’est félicité de cette transaction. « On a travaillé depuis longtemps sur ce dossier, même depuis la fin de la saison dernière. Lilian a des conditions uniques pour réussir au très haut niveau. (…) Il était dans la liste de nos priorités indépendamment des entraîneurs que l’on a évoqué. Il avait des offres d’équipes qui jouent la Ligue des champions, des offres économiques plus fortes. L’envie de réussir l’a mené ici. Cette ambition nous a fait faire des efforts pour boucler cette venue ».