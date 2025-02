Mercato - OM : Le club fait une annonce sur Pogba !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille aurait pu frapper très fort cet hiver. Quelques mois seulement après la signature surprise d’Adrien Rabiot à la mi-septembre, c’est son ancien coéquipier de la Juventus et des Bleus qui aurait pu le rejoindre dans la cité phocéenne : Paul Pogba. Néanmoins, l’OM a finalement fermé ce dossier et s’en est une nouvelle fois expliqué publiquement.

Le mercato hivernal a fermé ses portes le 3 février dernier avec un dénouement pas forcément attendu concernant le feuilleton Paul Pogba. Alors que le champion du monde avait été libéré de son contrat le 30 novembre dernier par la Juventus et que sa suspension pour dopage sera levée en mars prochain par le Tribunal Arbitral du Sport, on s’attendait à ce qu’un club des grands championnats européens l’attirent. D’autant plus qu’il a longuement été question d’un intérêt de l’OM évoqué par Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore le président Pablo Longoria pendant sa conférence de presse de mi-saison le 18 décembre dernier.

«Est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres»

Cependant, l’OM a pris la décision de ne pas miser cet hiver sur Paul Pogba en se focalisant sur le recrutement d’un autre milieu de terrain : Ismaël Bennacer. Pour L’Equipe, Medhi Benatia évoquait une réticence au fait de chambouler l’équilibre actuel du vestiaire de l’OM. « Paul a eu des blessures depuis quelques années, il a eu sa suspension. On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore "fit", est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? Je sais pourquoi l'OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir ».

«Il fallait comprendre où on pourrait l'utiliser, une fois qu'il aurait retrouvé sa forme»

De passage en conférence de presse ce vendredi en marge du déplacement de son groupe à Angers dimanche soir, Roberto De Zerbi a pour sa part mis l’accent sur la question de l’utilisation de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille.

« L’équilibre du vestiaire, personne ne le changera tant que je serai l’entraîneur, ce n'était pas le problème. Il fallait comprendre où on pourrait l'utiliser, une fois qu'il aurait retrouvé sa forme, à quel poste sur le terrain. Il faut respecter le joueur et ses coéquipiers. Plus il y a de champions, plus je suis heureux. On parle d'un super champion et peut-être que ça changera, mais on a pris cette décision ». a affirmé l’entraîneur de l’OM, de quoi mieux comprendre l’absence de signature de Paul Pogba.