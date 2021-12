Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Barça tente de plomber une opération colossale de Longoria !

Publié le 12 décembre 2021 à 16h10 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM depuis plusieurs semaines, Alexis Sanchez serait également suivi par le FC Barcelone.

Ces derniers jours, Jorge Sampaoli affichait sa volonté de voir débarquer de nouveaux renforts lors du mercato d'hiver. « On doit être à la hauteur de ce mercato. Je parle tous les jours avec le président pour savoir comment on peut améliorer l'effectif, identifier les besoins, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché », assurait l'entraîneur de l'OM qui rêve notamment de réussir un gros coup en attirant Alexis Sanchez que l'Inter Milan cherche à vendre.

Le Barça songe à Alexis Sanchez