Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premier coup dur pour une vente espérée par Leonardo !

Publié le 12 décembre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que le PSG aimerait se séparer de Rafinha cet hiver, l’ancien joueur du FC Barcelone verrait déjà une porte de sortie se refermer devant lui.

La prochaine fenêtre hivernale des transferts pourrait être marquée par de nombreux départs du côté du PSG. Le club de la capitale aimerait effectivement dégraisser son effectif au cours du mois de janvier, chose qu’il n’a pas réussi à faire l’été dernier. Dans cette optique, Rafinha fait partie des joueurs annoncés comme étant poussés vers la sortie, lui qui n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Seulement voilà, une possible destination en Espagne vient déjà de tomber à l’eau pour l’international brésilien.

Pas de retour au Celta de Vigo pour Rafinha