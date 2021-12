Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la priorité hivernale de Leonardo ?

Publié le 12 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de saison, Kylian Mbappé pourrait librement quitter le PSG. Ce qui entraînerait obligatoirement une recherche approfondie pour lui dénicher un successeur. Mais en parallèle, Leonardo pourrait avoir de grosses décisions à prendre cet hiver dans le sens des départs avec Mauro Icardi ou encore Georginio Wijnaldum, sans oublier les diverses prolongations discutées en coulisses. Mais selon vous, quelle doit être l’opération privilégiée par le directeur sportif du PSG ? C’est notre sondage du jour !

À l’intersaison, Leonardo est parvenu, en travaillant de concert avec les décideurs du PSG, à considérablement renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. Par l’intermédiaire d’accords passés avec quatre joueurs qui disposaient du statut d’agents libres, le prêt de Nuno Mendes et le transfert d’Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain a pu renforcer chacune des lignes de l’effectif de Mauricio Pochettino. Néanmoins, au cours de la même fenêtre ders transferts, le PSG n’a vu que Mitchel Bakker, transféré au Bayer Leverkusen et Pablo Sarabia prêté au Sporting Lisbonne, quitter le club de la capitale. Ce qui pourrait entraîner un léger dégraissage d’effectif cet hiver comme Foot Mercato l’a dernièrement expliqué en citant notamment Leandro Paredes comme potentiel partant. Une rumeur que le principal intéressé a nié en expliquant être bien au PSG qui se poserait d’ailleurs des questions quant à une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2023. Le Parisien a d’ailleurs confié à ce sujet qu’une décision sera prise en fin de saison lorsque pour Angel Di Maria et Marquinhos, cela avancerait bien en coulisse pour que leurs contrats respectifs soient renouvelés.

Entre prolongations et départs, Leonardo a du pain sur la planche !