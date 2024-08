Mercato - OM : L’annonce qui a surpris tout le monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’OM reprend la Ligue 1 ce samedi avec une rencontre face à Brest, le rendez-vous était donné ce vendredi pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Le club phocéen a alors profité de cette occasion pour faire une annonce à laquelle on ne s’attendait pas forcément : la prolongation de Leonardo Balerdi. S’il était question d’un possible nouveau contrat pour le nouveau capitaine de l’OM, c’est désormais signé.

Arrivé à l’OM en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a été loin de faire l’unanimité sur la Canebière. Annoncé souvent proche d’un départ, l’Argentin s’est battu pour sa place et voilà que ça finit par payer. Désormais capitaine du club phocéen, Balerdi a été récompensé avec un nouveau contrat. Ce vendredi, l’officialisation est tombée : il a signé jusqu’en 2028 avec l’OM.

« Nous sommes très heureux de vous annoncer la prolongation de Balerdi »

Devant les journalistes présents pour la conférence de presse, c’est Fabrizio Ravanelli qui s’est chargé de la grande annonce. Officialisant la prolongation de Leonardo Balerdi à l’OM, il a lâché : « Je voulais vous donner une très bonne nouvelle. Nous sommes très heureux de vous annoncer la prolongation de Leonardo Balerdi jusqu’en 2028. Depuis qu’il est à Marseille, il a montré son attachement au club, à la ville et aux supporters. Son comportement est irréprochable. Il est un exemple sur le terrain. Leo, un homme de l’OM, je tiens à te féliciter pour ta prolongation ».

« Je suis trop content »

Leonardo Balerdi a par la suite pris la parole. L’Argentin a alors confié : « Je veux remercier tout le club. Je suis trop content. C'est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Maintenant, je dois encore confirmer. Pour moi, l'OM est un club spécial. Je suis arrivé ici très jeune, j'ai grandi. Je suis heureux de la personne et du joueur que je suis et c'est grâce au club, à cette ville et ses dirigeants. L'arrivée de De Zerbi m'a aidé. Il m'a écrit depuis le premier jour ici. Personnellement, je veux confirmer la saison que j'ai fait l'année dernière. J'ai beaucoup travaillé pour ce moment, même quand c'était difficile. Je n'ai jamais pensé à lâcher et partir ».