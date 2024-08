Mercato - OM : De Zerbi vend déjà la mèche pour son avenir

Arnaud De Kanel

Samedi, Roberto De Zerbi dirigera son premier match de Ligue 1 à la tête de l'OM. Après une préparation estivale plutôt convaincante dans l'ensemble, le club phocéen défiera Brest. Un gros morceau d'entrée pour l'entraineur italien qui se voit rester à l'OM sur le long terme.

La saison passée, l'OM a été dirigé par quatre entraineurs différents. Il y a d'abord eu Marcelino qui a démissionné deux mois après son arrivée, puis Jacques Abardonado qui a assuré un court intérim avant la nomination de Gennaro Gattuso. Tout cela avant l'éviction de l'entraineur italien, remplacé par Jean-Louis Gasset. Alors forcément, la question se pose : combien de temps restera Roberto De Zerbi ? Il a donné un premier élément de réponse ce vendredi en conférence de presse.

Mercato - OM : La signature surprise à Marseille justifiée en direct https://t.co/GZDFohaTr1 pic.twitter.com/B44z95b7Oh — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

«C'est une nouvelle importante pour le club comme pour moi»

Roberto De Zerbi a donné un indice sur son futur. Interrogé sur la prolongation de contrat de Leonardo Balerdi, le nouvel entraineur de l'OM a indiqué qu'il s'agissait d'une très bonne nouvelle pour le club mais aussi pour lui en vue de ce qu'il souhaite mettre en œuvre dans la cité phocéenne.

«J'aimerais rester longtemps ici»

« C'est une nouvelle importante pour le club comme pour moi. On essaye de construire un OM pour cette année mais aussi pour le futur. J'aimerais rester longtemps ici et pour cela il faut construire un futur avec de jeunes joueurs et je pense que Leo en fait partie », a déclaré Roberto De Zerbi. Une très bonne nouvelle pour l'OM.