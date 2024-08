Mercato - OM : La signature surprise à Marseille justifiée en direct

Arnaud De Kanel

C'est la grande surprise du jour du côté de l'OM. A la veille d'affronter Brest pour le compte de la première journée de Ligue 1, Leonardo Balerdi, capitaine du club phocéen pour la saison à venir, s'est présenté face aux journalistes, quelques minutes après l'annonce de sa prolongation de contrat jusqu'en 2028. L'Argentin veut briller sous les ordres de Roberto De Zerbi.

L'OM a bouclé une nouvelle signature ! Cette fois-ci, il s'agit d'un élément présent dans l'effectif depuis plusieurs saisons et pas n'importe lequel, le nouveau capitaine des Phocéens, Leonardo Balerdi. Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, le joueur formé à Boca Juniors va faire durer le plaisir. L'institution marseillaise a annoncé sa prolongation de contrat jusqu'en 2028 à la surprise générale ce vendredi. Le défenseur argentin est comblé.

«Je suis trop content»

« Je veux remercier tout le club. Je suis trop content. C'est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Maintenant, je dois encore confirmer. Pour moi, l'OM est un club spécial. Je suis arrivé ici très jeune, j'ai grandi. Je suis heureux de la personne et du joueur que je suis et c'est grâce au club, à cette ville et ses dirigeants », a tout d'abord confié Leonardo Balerdi en conférence de presse. Le capitaine de l'OM souhaite poursuivre sur sa lancée de la saison précédente en brillant sous les ordres de son nouvel entraineur Roberto De Zerbi.

«Je veux confirmer la saison que j'ai fait l'année dernière»

« L'arrivée de De Zerbi m'a aidé. Il m'a écrit depuis le premier jour ici. Personnellement, je veux confirmer la saison que j'ai fait l'année dernière. J'ai beaucoup travaillé pour ce moment, même quand c'était difficile. Je n'ai jamais pensé à lâcher et partir », a ajouté Leonardo Balerdi. Il devrait être associé à Derek Cornelius pour le premier match de la saison face à Brest.