Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria voit un gros coup à 0€ s'échapper !

Publié le 8 janvier 2022 à 0h00 par P.L.

En quête de renforts sur le plan offensif, l'OM serait intéressé par le profil de Randal Kolo Muani. Cependant, Pablo Longoria ne devrait pas parvenir à faire changer d'avis le joueur du FC Nantes pour son avenir.

Actuellement au FC Nantes, Randal Kolo Muani ne va pas s’éterniser au sein de la formation d’Antoine Kombouaré. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 23 ans ne prolongera et quittera les Canaris à l’issue de la saison. Pour son avenir, Randal Kolo Muani ne manque pas de courtisans, notamment en France. En effet, il a récemment été question d’un intérêt de l’OM, qui verrait d’un bon œil une possible arrivée gratuite de l’international Espoir tricolore. Cependant, le dossier s’avérerait de plus en plus compliqué pour Pablo Longoria.

Kolo Muani prend le chemin de la Bundesliga