Mercato - OM : La demande à 10M€ du clan Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Adrien Rabiot est donc un joueur de l’OM. Un fait auquel on aurait eu du mal à croire il y.a encore quelques semaines. Et pour cause… Libre suite à son départ de la Juventus, le Français était courtisé par de grands clubs européens dont l’Atlético de Madrid et le Milan AC. Aucun accord n’a finalement pu être trouvé avec ces formations en question. La raison ? Une demande à 10M€.

Après 5 ans du côté de la Juventus, Adrien Rabiot a jugé bon qu’il était temps pour lui d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière. A 29 ans, arrivé au terme de son contrat avec la Vieille Dame, l’international français était donc libre de s’engager avec le club de son choix. Cet été, Rabiot était donc l’une des bonnes affaires à saisir sur le marché et il avait de gros clubs à ses pieds. En effet, de nombreuses rumeurs ont animé le mercato, mais ça aurait été plus concret avec l’Atlético de Madrid, le Milan AC ainsi que West Ham.

Adrien Rabiot : Sa victime à l’OM le rend «presque triste» https://t.co/7T7F4UlziA pic.twitter.com/xnYoR665J4 — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

L’OM plutôt que l’Atlético de Madrid, le Milan AC ou West Ham

Mais comment Adrien Rabiot en est-il arrivé à signer à l’OM plutôt qu’à l’Atlético de Madrid, le Milan AC, avec qui il aurait pu jouer la Ligue des Champions, et West Ham ? Grégoire Akcelrod, agent FIFA, a la réponse. En effet, pour Thibaud Vézirian, il a révélé : « Il se retrouve dans un club qui finit 8ème de Ligue 1 et qui ne joue pas de Coupe d’Europe. Ce n’est pas parce qu’il prend 20M par an à Marseille. Quand on a, et ça a été confirmé de sources sûres, l’Atlético de Madrid, Milan AC, qui jouent la Ligue des Champions, et West Ham, je me suis demandé comment ce joueur qui a 3 gros clubs sur lui finit chez le 8ème de Ligue 1 ».

La mère de Rabiot demandait 10M€ de prime à la signature

« Tout est simple. La mère qui est son agent, qui n’est pas agent d’ailleurs, elle n’a pas le droit d’être agent, c’est illégal, si on la dénonce à la FIFA elle aurait une amende, a demandé 10M€ de prime à la signature à l’Atlético, West Ham et Milan. Sauf que les 3 clubs ont refusé de s’aligner car il y a une petite crise dans le football. Le joueur s’est retrouvé sans club le 1er septembre. On parle d’un joueur de l’équipe de France », a confié Grégoire Akcelrod.