Mercato - OM : La décision fracassante à Marseille

Nouvel entraîneur de l'OM, Robert De Zerbi a pris les commandes et n'a pas tardé à prendre des décisions radicales. Ne comptant pas sur plusieurs joueurs, un loft des indésirables a été mis en place. On y retrouve aujourd'hui notamment Chancel Mbemba, Jordan Veretout ou encore Samuel Gigot. Invités à s'en aller, ils sont toutefois toujours à l'OM. Mais sur la Canabière, on sera radical avec ces indésirables en question. Explications.

Cadres de l'OM la saison dernière, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot ne sont désormais tout simplement plus en odeur de sainteté. En effet, les voilà aujourd'hui dans le loft des indésirables et invités à se trouver un nouveau club d'ici la fin du mercato. Cela sera-t-il le cas ? Peuvent-ils finalement espérer une réintégration au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi à l'OM ? La réponse est non.

« S’ils décident de rester à l’OM, ça sera 0 minute »

Sur le plateau de BFM Marseille, Florent Germain s'est exprimé sur la situation des indésirables à l'OM. Le journaliste a alors fait savoir : « Dans l’état d’esprit des dirigeants, quand on parle de ceux qui sont dans le loft, Gigot, Veretout, Mbemba, la situation est tellement tendue que moi, ce qu’on me fait savoir, c’est que s’ils décident de rester à l’OM ou de refuser d’éventuelles offres comme ils l’ont déjà fait, ça sera 0 minute. Réintégration s’il faut pour la forme car le syndicat des joueurs va surveiller, mais De Zerbi ne comptera pas sur eux ».

« Ils portent préjudice au club »

Du côté de l'OM, la colère commence même à monter concernant ces indésirables. en effet, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot ne forceraient pas vraiment les choses pour s'en aller. Ainsi, pour La Provence , une source au sein du club phocéen a lâché : « Si personne ne voulait d'eux, on pourrait comprendre, être indulgent... Mais là, ils ne facilitent rien. Jouer au foot n'est visiblement pas leur priorité. On a pris des risques en recrutant, maintenant, on doit récupérer de l'argent. Certes, ils sont dans leur droit, mais il portent préjudice au club ».