Mercato - OM : Ces nouvelles précisions sur Amavi !

Publié le 14 juillet 2020 à 1h30 par La rédaction

En fin de contrat 2021, Jordan Amavi intéresse fortement Naples. Toutefois, le club italien envisagerait d’autres pistes afin de renforcer son poste de latéral gauche.

« Je vis l’instant présent, je travaille, la saison va bientôt commencer. On verra. L’Angleterre, c’est le championnat que je préfère. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour l’instant, je suis là, je porte le maillot de l’OM. Pas de départ cet été ? Non, moi je suis là, sauf si on me met à la porte » , confiait récemment Jordan Amavi dans les colonnes de La Provence sur son avenir à l’OM. Un avenir qui pourrait être bouleversé à la suite de l'intérêt de Naples qui souhaiterait s’offrir le latéral gauche marseillais dans le cadre d’un échange avec Faouzi Ghoulam. Toutefois, Jordan Amavi ne serait pas la seule piste étudiée par le Napoli concernant le poste de latéral gauche…

Tsimikas priorité de Naples