Mercato - OM : Il signe pour «écrire l’histoire» !

Entre l’OM et Geronimo Rulli (32 ans), nul doute que l’histoire est rose depuis le début de la collaboration entre les deux parties. Tout va très vite, peut-être trop vite, au point où une subtile comparaison avec Steve Mandanda a été faite dans la presse. Rulli a calmé les ardeurs des observateurs en expliquant vouloir rédiger sa propre histoire à l’Olympique de Marseille.

Geronimo Rulli (32 ans) n’a pas hésité bien longtemps avant de faire le choix de troquer la tunique de l’Ajax Amsterdam pour celle de l’OM. Un coup de fil de Roberto De Zerbi a semblé suffire si l’on se fie à ses propos tenus en interview pour RMC Sport. « Ça a été l’une de mes meilleures décisions. Quand Roberto De Zerbi m’a appelé et contacté pendant les Jeux olympiques, je n’ai pas hésité à venir et signer ici à Marseille ».

«Plus les jours passent, plus je me sens heureux dans ce club»

A l’OM, le gardien argentin champion du monde avec l’Albiceleste en 2022 ne boude pas son plaisir. « Plus les jours passent, plus je me sens heureux dans ce club et dans cette ville, avec ces supporters et ces coéquipiers ». Un lien a d’ailleurs été fait entre lui et Steve Mandanda dans La Provence, mais Rulli respecte la légende qu’est Mandanda et annonce la couleur concernant sa signature à Marseille.

« El Fenomeno… (Rires). C’était le surnom de Mandanda, non? Pour me comparer à Steve, il faudra que je joue ici 500 matchs, alors que j’en ai joués à peine une dizaine. Il n’y a même pas de point de comparaison entre nous ».

«Je veux vraiment continuer à profiter et à donner le meilleur de moi-même»

« Mandanda est sûrement le plus grand gardien que l’OM ait connu, à égalité avec Fabien Barthez. Moi, je suis venu ici pour écrire ma propre histoire, et je suis vraiment très content du début de cette aventure. Je veux vraiment continuer à profiter et à donner le meilleur de moi-même ». a tenu à affirmer Geronimo Rulli. Reste à savoir si l’histoire de l’Argentin sera belle à l’OM, le temps nous le dira.