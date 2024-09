Mercato - OM : Il se met tout le monde à dos pour son transfert !

Thomas Bourseau

Au cours du dernier mercato estival, le président Pablo Longoria et le conseiller sportif Medhi Benatia se sont pliés en quatre afin d’offrir le meilleur effectif possible à Roberto De Zerbi. Jonathan Rowe a entre autres été recruté par les décideurs marseillais et l’ailier anglais de 21 ans a pris une décision qui a choqué son entourage.

Il n’aura fallu que 12 minutes de jeu à Jonathan Rowe pour débloquer la situation en faveur de l’OM lors de l’Olympico au Groupama Stadium le 22 septembre dernier. Son but dans les arrêts de jeu a offert la victoire à l’Olympique de Marseille en terres lyonnaises, pour le plus grand bonheur du groupe de Roberto De Zerbi et des supporters du club phocéen (3-2).

«Ma famille et mes amis voulaient que je reste en Angleterre»

Prêté avec une option d’achat obligatoire qui devrait au total coûter 17M€ à l’OM après le deal passé avec Norwich, Jonathan Rowe ne voulait aller qu’à Marseille et semble être allé à l’encontre du souhait de ses proches. « En tant que personne, je suis toujours ouvert à d'autres choses et je suis très ambitieux, j'aime sortir de ma zone de confort car c'est comme ça qu'on grandit le plus. Ma famille et mes amis voulaient que je reste en Angleterre. Aller à Marseille est ma décision ».

«J’aime prendre l'initiative et effacer l’adversaire»

En interview pour L’Équipe, l’ailier anglais de 21 ans s’est en outre confié sur son style de jeu qui pourrait bien faire chavirer les coeurs des supporters de l’OM. « Je fais juste ce que je dois faire sur un terrain, quel que soit le joueur en face de moi. Ma force, c'est le un contre un. J'aime prendre l'initiative et effacer l'adversaire, c'est naturel pour un attaquant. Dans ma position, tu dois être dans ton propre monde et ne pas laisser les autres altérer ta confiance ».