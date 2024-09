Mercato : Ce phénomène lâche une réponse au PSG !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le Bayern, Jamal Musiala serait dans le collimateur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Alors qu'il discuterait d'une prolongation avec sa direction, le crack allemand de 21 ans s'est prononcé sur son avenir. Et Jamal Musiala n'a pas fermé la porte à un départ du Bayern.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté quatre joueurs au total pour oublier le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. En effet, le club de la capitale s'est offert un joueur par ligne : Matvey Safonov dans les buts, Willian Pacho en défense centrale, Joao Neves au milieu de terrain et Désidé Doué en attaque.

Le PSG en pince pour Musiala

Alors que le marché a fermé ses portes le 30 juin, le PSG a déjà commencé le travail pour son recrutement en 2025. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait identifié le profil de Jamal Musiala, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le Bayern.

«Je suis ouvert à tout»

En pourparlers avec la direction du Bayern pour prolonger son contrat, Jamal Musiala a lâché ses vérités sur son avenir lors d'un entretien accordé à The Guardian, entrouvrant la porte à un départ. « Je n'ai pas vraiment de plan ou quoi que ce soit de ce genre. J'essaie de ne pas trop penser à l'avenir et à l'endroit où je veux être, parce que les situations peuvent toujours changer d'une année à l'autre, ou d'un mois à l'autre. À six ans, je ne pensais pas être en Angleterre à sept ans. Je ne sais pas. Je suis ouvert à tout, mais je suis très heureux là où je suis », a confié l'attaquant de 21 ans dans des propos rapportés par AS. Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi peut donc espérer arracher Jamal Musiala au Bayern l'année prochaine.