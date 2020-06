Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tenterait un coup hallucinant avec Kevin Strootman !

Publié le 23 juin 2020 à 12h15 par G.d.S.S. mis à jour le 23 juin 2020 à 12h18

Plus que jamais poussé vers la sortie par l’OM qui est en quête de liquidités, Kevin Strootman aurait même été proposé à un club étranger pour 0€ par ses dirigeants. Explications.

En grande difficulté depuis son arrivée à l’OM durant l’été 2018, où il avait été attiré par son ancien mentor de l’AS Roma Rudi Garcia, Kevin Strootman (30 ans) est l’un des plus gros flops depuis le début de l’ère McCourt sur le plan financier. Le milieu de terrain néerlandais, qui avait coûté pas moins de 25M€, est surtout l’un des plus gros salaires du vestiaire marseillais avec ses 500 000€ par mois alors qu’il fait office de remplaçant de luxe depuis plusieurs mois. En clair, l’OM souhaite s’en séparer, et Jacques-Henri Eyraud aurait même tenté une manœuvre assez surréaliste avec Strootman…

Strootman proposé gratuitement au Fenerbahçe ?