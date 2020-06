Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Des offres en Italie et dans le Golfe pour un ancien de l’OM

Publié le 23 juin 2020 à 10h09 par La rédaction mis à jour le 23 juin 2020 à 10h11

Parti tenter sa chance du côté de Cluj (Roumanie), l’ancien marseillais Billel Omrani dispose de plusieurs opportunités pour cet été.

Après avoir quitté l’OM à la fin de son contrat à l’été 2016, Billel Omrani construit sa carrière du côté du CFR Cluj, en Roumanie. Un club avec lequel l’attaquant de 27 ans a disputé plusieurs matchs de Ligue des Champions et d’Europa League. Un pari réussi pour l’ancien marseillais qui s’attire de plus en plus de convoitises à l’approche du mercato estival. Selon nos informations, son entourage aurait reçu des propositions en Italie et en provenance de pays du Golfe. A un an de la fin de son contrat, Billel Omrani pourrait se diriger vers un transfert dans les semaines à venir…